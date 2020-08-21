21.08.2020 13:04

Харьковское КБ передало армии военную радиостанцию-глушилку

ГП "ЦКБ "Протон" (Харьков) передало Вооруженным силам партию автоматизированных станций радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М.



://ukroboronprom.com.ua

Об этом сообщил директор предприятия Олег Вотяков, проинформировали в "Укроборонпроме".

Первый серийный образец этой станции радиоэлектронной борьбы "Протон" поставил в ВСУ в июле 2019 года. По результатам его боевой эксплуатации специалисты конструкторского бюро провели работы по модернизации отдельных узлов станции, которые существенно повысили ее тактико-технические возможности.

Справка Р-330КВ1М - автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи, которая ставит помехи на расстоянии в несколько десятков километров. Р-330КВ1М позволяет блокировать работу всех современных коротковолновых радиостанций, в том числе и тех, которые созданы специально для работы в условиях активных радиопомех.

Эти характеристики являются уникальными не только для Украины, но и полностью соответствуют всем, в том числе и перспективным требованиям к станциям РЭБ в странах НАТО.

Р-330КВ1М является частью комплекса Р-330УМ "Мандат", в состав которого также входят станции радиопомех ультракоротковолновой радиосвязи, радиоразведки и управления. Станция Р-330КВ1М может работать как в составе комплекса "Мандат", так и отдельно.