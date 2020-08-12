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12.08.2020  11:35   

Артиллеристы Восточного ОТО оттачивают умения на полевом выходе (ФОТО)

Полевой выход артиллерии Восточного оперативно-территориального объединения в самом разгаре. В нем принимают участие артиллерийские подразделения воинских частей 3057, 3035 и 3017.


Фото: пресс-служба Восточного ТУ НГУ

Полевой выход артиллерийских подразделений считается одной из основных форм полевой выучки личного состава. На занятиях свои навыки показали бойцы третьей оперативной бригады.

Расчет гаубицы Д-30 работает до «седьмого пота». Несмотря на жару и ощутимую усталость, они быстрые и стремительные. Бойцы стараются не делать лишних движений и действовать максимально эффективно.

«Все это познается только на практике. Практикуем все эти упражнения с весны. За время службы меня научили работать в должности командира орудия, на наводчика, умею работать с телескопической артиллерийской буссолью. Я побывал во всех ролях: все свои навыки и знания получил на полигоне. Всегда интересно узнавать что-то новое, новые какие-то нюансы. Как мы создаем слаженный расчет, чтобы все понимали друг друга с полуслова? Если человек быстро и хорошо считает, то из него получается хороший командир орудия, если он быстрый и расторопный, то ставим на наводчика, там нужно все сделать точно. Вот по такому принципу готовим свою команду», - рассказал старший наводчик солдат Дмитрий Марчук.



Наряд занимается минометным расчетом. Ребята будто срослись с полковым минометом калибра 120 мм. Его выточили еще в далеком 1943 году. Он довольно прост в эксплуатации и надежный, хотя уже много пережил на своем веку.



За действиями своих подчиненных, в частности, выполнением нормативов, процессом определения координат и работой по «условным целям» пристально следят офицеры. Им нужен очевидный результат тех усилий, они все время направляли на обучение личного состава.
 
«Мы пытаемся повысить уровень полевой выучки личного состава и подразделений, их слаживание на боевой технике. Много внимания уделяем развитию выносливости. Одновременно мы совершенствуем навыки командиров подразделений организовывать и проводить занятия по боевой подготовке в полевых условиях на соответствующем методическом уровне», - пояснил заместитель начальника штаба гаубично-артиллерийского дивизиона капитан Антон Ястремский.

По словам капитана Ястремского в итоге таких полевых занятий подразделения артиллерии становятся в полной мере готовы к выполнению боевых задач по назначению. И эта готовность тщательно проверяется командованием.

Источник:   Восточное ТУ НГУ
 Тэги:  учения, артиллерия, харьков
 
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