Военные летчики отработали ночные боевые полеты над Харьковом (ФОТО)

Пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных Сил ВСУ отработали навыки воздушных боев с ударными самолетами и самолетами-разведчиками.
В 831 бригаде тактической авиации воздушного командования Центр состоялись три плановые летные смены в условиях дня и ночи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"Основной целью таких полетов является подготовка летного состава в технике пилотирования, навигации и боевом применении, а также поддержание достигнутого уровня натренированности", - говорится в сообщении.
В ходе летных смен пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба отработали навыки воздушных боев с ударными самолетами и самолетами-разведчиками на средних высотах.
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