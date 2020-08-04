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04.08.2020  15:25   

Военные летчики отработали ночные боевые полеты над Харьковом (ФОТО)

Пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных Сил ВСУ отработали навыки воздушных боев с ударными самолетами и самолетами-разведчиками.


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В 831 бригаде тактической авиации воздушного командования Центр состоялись три плановые летные смены в условиях дня и ночи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Основной целью таких полетов является подготовка летного состава в технике пилотирования, навигации и боевом применении, а также поддержание достигнутого уровня натренированности", - говорится в сообщении.

В ходе летных смен пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба отработали навыки воздушных боев с ударными самолетами и самолетами-разведчиками на средних высотах.

Источник:   korrespondent
 Тэги:  летчик, харьков, боевые, отработка, разведчик
 
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