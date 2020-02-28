28.02.2020 13:55

Неуставные отношения отменяются - президент Украины наложил вето на запрет Устава ВСУ

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект № 2466 «О признании утратившим силу Закона Украины« О строевом уставе Вооруженных Сил Украины ».



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Об этом свидетельствует информация на сайте парламента .

Последний этап прохождения документа - подготовка на рассмотрение с вето Президента Украины.

«Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора», - говорится в пояснительной записке.