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28.02.2020  13:55   

Неуставные отношения отменяются - президент Украины наложил вето на запрет Устава ВСУ

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект № 2466 «О признании утратившим силу Закона Украины« О строевом уставе Вооруженных Сил Украины ».


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Об этом свидетельствует информация на сайте  парламента .

Последний этап прохождения документа - подготовка на рассмотрение с вето Президента Украины.

«Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора», - говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 2466 «О признании утратившим силу Закон Украины« О строевой устав Вооруженных Сил Украины ».

Источник:   Армия информ
 Тэги:  устав, закон, служащий, норма, президент
 
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