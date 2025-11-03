03.11.2025 19:25 Віталій Хіневич

У Харківській області сапери за тиждень знешкодили понад 450 вибухонебезпечних предметів

Від початку 2022 року обстежено 13 415 га територій, 5 886 га сільгоспугідь, 4 663 км доріг і лінійних мереж, 104 об’єкта та 5 231 домогосподарство.

Про це під час брифінгу в Офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов, передає РЕДПОСТ.

Загалом за тиждень піротехнічні підрозділи здійснили 306 виїздів і знешкодили 477 вибухонебезпечних предметів.

1 листопада у лісосмузі поблизу села Кутузівка Вільхівської громади внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі постраждав 39-річний чоловік. З вибуховими травмами його госпіталізували до лікарні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення внаслідок підривів на ВНП загинули 107 жителів Харківщини, ще 327 осіб зазнали поранень.

«Вкотре закликаємо жителів регіону, особливо на деокупованих територіях, дотримуватися правил безпеки. Користуйтеся лише обстеженими шляхами і дорогами, не чіпайте підозрілі предмети та уникайте лісосмуг, покинутих позицій. У разі виявлення вибухонебезпечного предмета звертайтеся за телефонами «101», «102» та «112»», — повідомив Артем Астахов.

