Тимчасове відключення газу в Основ'янському районі: список адрес

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах в Основ’янському районі Харкова.



5 листопада 2025 року фахівці Харківської міської філії « Газмережі » проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Основ’янському районі міста, передає РЕДПОСТ.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

вул.Біологічна буд. 1-Б, 1-А

вул.Староверещаківська буд. 2

вул.Олійняківська буд. 4, 6, 6-А, 8

вул.Диканівська буд. 11, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33

вул.Лелюківська буд. 7, 10, 11-А, 11, 12, 13, 13-А, 14, 16, 20

пров.Біологічний буд. 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25

вул.Ямпільська буд. 6-А, 6-Б, 7, 7/12, 9, 12/2, 14

вул. Пост 6 км буд. 2

«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.

