31.10.2025 14:00 Віталій Хіневич
Суд виніс вирок коригувальниці ворожих обстрілів центру Харкова
За завданням дядька жінка з 14-го поверху квартири, у якій проживала, в житловому комплексі по вул. Культури спостерігала за українськими військовими та технікою й передавала родичу відповідні відомості, які ворог використовував для планування та здійснення обстрілів.
Прокурори Харківської обласної прокуратури в апеляційній інстанції підтвердили вину 32-річної жінки, яка у перші місяці повномасштабного вторгнення рф коригувала обстріли центру Харкова та передавала відомості про розташування, рух і техніку українських військових своєму рідному дядькові. Він проживає на тимчасово окупованій території Луганщини та викладає в одному з місцевих вишів.
Встановлено, що уродженка м. Антрацит Луганської області, яке з 2014 року окуповане рф, тривалий час проживала у Харкові. За завданням дядька вона з 14-го поверху квартири, у якій проживала, в житловому комплексі по вул. Культури спостерігала за українськими військовими та технікою й передавала родичу відповідні відомості, які ворог використовував для планування та здійснення обстрілів.
За підтримання публічного обвинувачення прокуратурою суд визнав жінку винною у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
5 вересня 2023 року колегія суддів Дзержинського (нині — Шевченківського) районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок, призначивши покарання у виді 11 років позбавлення волі.
Під час судового розгляду обвинувачена вину не визнала та заперечила висунуті їй обвинувачення.
Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила виправдати жінку.
Полтавський апеляційний суд залишив вирок без змін.
