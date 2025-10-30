30.10.2025 18:33 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив польского волонтера, який активно допомагає Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов присвоїв Єжи Маріану Юрчинському почесне звання.



Ігор Терехов відзначив польского волонтера, який активно допомагає Харкову



Як повідомляє РЕДПОСТ звання «Почесний амбасадор Харківської міської територіальної громади» присвоєно громадянину Республіки Польща Єжи Маріану Юрчинському. Мер Харкова Ігор Терехов вручив йому відповідний сертифікат.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Єжи Юрчинський координує гуманітарну допомогу для жертв війни в Україні, представляючи польські організації «Siepomaga» та «Poland Helps». З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну він активно допомагає, зокрема, координує спеціальні проєкти з доставки гуманітарної підтримки. Працює як у Польщі, так і в Харкові, співпрацюючи з Департаментом надзвичайних ситуацій та волонтерами.

За його діяльність фонд «Siepomaga» отримав нагороду Європейського конгресу місцевого самоврядування, а сам Єжи Юрчинський був нагороджений відзнаками ДСНС України та двома медалями за оборону Харкова. Загальна сума підтримки, організованої під його керівництвом, перевищує 60 млн грн.