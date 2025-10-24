24.10.2025 13:50 Віталій Хіневич

Харків'янин у Житомирській області підірвав прикордонницю та цивільних осіб

Внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою загинула прикордонниця та двоє цивільних осіб, ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та десятеро цивільних дістали поранення.



Харків'янин у Житомирській області підірвав прикордонницю та цивільних осіб



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДПСУ

Підрив здійснив чоловік під час перевірки документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції «Овруч».

Потерпілим одразу надали первинну домедичну допомогу. Особа, яка підірвала вибуховий пристрій, померла в кареті швидкої допомоги.

Попередньо з’ясовано, що чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янин скоригував масовану ворожу атаку безпілотників по місту.