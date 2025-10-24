Харків'янин у Житомирській області підірвав прикордонницю та цивільних осіб

Внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою загинула прикордонниця та двоє цивільних осіб, ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та десятеро цивільних дістали поранення.
Цей день допоможе знайти баланс між справами та відпочинком. Важливо слухати себе і не витрачати енергію на дрібниці – удача прийде до тих, хто діє спокійно і впевнено.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Сьогодні відзначається День засновниці міжнародних свят – Організації Об'єднаних Націй.
