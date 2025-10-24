    
24.10.2025  11:55   Віталій Хіневич

Працівниця моргу викрадала речі загиблих українських військових: справу передано до суду

Розслідування розпочалося після звернення дружини полеглого захисника, яка, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Жінка зазначила, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці.
 
Під час слідства встановлено, що до зникнення коштовності причетна 62-річна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи». 
 
Протягом грудня 2024-квітня 2025 року вона привласнювала особисті речі загиблих воїнів.
 
 
Обвинувачена викрадала мобільні телефони та ювелірні вироби. 
 
Деякі каблучки вона зрізала з пальців померлих за допомогою плоскогубців. Надалі жінка здавала ці речі до ломбардів в обмін на готівку.
 
 
Співробітниця моргу діяла з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх вчинків. Її дії не лише порушували закон, а й грубо зневажали моральні норми та традиції шанобливого ставлення до померлих.
 
 
Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
 
Максимальна санкція вказаних статей передбачає позбавлення волі строком до 8 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що засуджено підполковника рф, який віддавав злочинні накази та брав участь у терорі місцевого населення Харківщини.
 
події, харків
