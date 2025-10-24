24.10.2025 11:55 Віталій Хіневич
Працівниця моргу викрадала речі загиблих українських військових: справу передано до суду
Розслідування розпочалося після звернення дружини полеглого захисника, яка, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки.
Жінка зазначила, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці.
Під час слідства встановлено, що до зникнення коштовності причетна 62-річна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи».
Протягом грудня 2024-квітня 2025 року вона привласнювала особисті речі загиблих воїнів.
Обвинувачена викрадала мобільні телефони та ювелірні вироби.
Деякі каблучки вона зрізала з пальців померлих за допомогою плоскогубців. Надалі жінка здавала ці речі до ломбардів в обмін на готівку.
Співробітниця моргу діяла з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх вчинків. Її дії не лише порушували закон, а й грубо зневажали моральні норми та традиції шанобливого ставлення до померлих.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
Максимальна санкція вказаних статей передбачає позбавлення волі строком до 8 років.
