24.10.2025 10:45 Віталій Хіневич

В Укренерго повідомили про стан енергосистеми

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. У дванадцяти регіонах вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Внаслідок чергових російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів.

Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема – масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня – сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно.

Також у цей же період на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’ян закликають економити електроенергію через погодинні відключення.