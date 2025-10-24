24.10.2025 10:45 Віталій Хіневич
В Укренерго повідомили про стан енергосистеми
Споживання електроенергії тримається на високому рівні. У дванадцяти регіонах вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.
Внаслідок чергових російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів.
Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема – масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня – сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно.
Також у цей же період на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що харків’ян закликають економити
електроенергію через погодинні відключення.
