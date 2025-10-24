    
Главная Новини Харкова ЖКГ В Укренерго повідомили про стан енергосистеми
24.10.2025  10:45   Віталій Хіневич

В Укренерго повідомили про стан енергосистеми

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. У дванадцяти регіонах вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Внаслідок чергових російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині.
 
Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів. 
 
Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема – масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня – сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно. 
 
Також у цей же період на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’ян закликають економити електроенергію через погодинні відключення.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.10 ЖКГ Осіннє прибирання в Харкові: комунальники очищують двори та дороги 24.10 ЖКГ Тимчасово призупиняється розподіл газу до кількох населених пунктів Берестинської громади 23.10 ЖКГ Харківські комунальники виконують заявки городян на ремонт ліфтів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 