23.10.2025 16:20 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 23 жовтня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3036 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
-
Машиніст екскаватора – 50 000 грн.
-
Головний бухгалтер – 38 600 грн.
-
Апаратник змішування – 30 250 грн.
-
Фахівець з технічної підтримки електронних комунікацій – 30 000 грн.
-
Друкар-тиснильник – 29 980 грн.
-
Газорізальник – 22 600 грн.
-
Технолог – 22 000 грн.
-
Помічник керівника підприємства – 20 000 грн.
-
Керівник групи – 19 940 грн.
-
Акумуляторник – 17 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів знайти за посиланням.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0