23.10.2025  16:20   Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 23 жовтня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3036 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Машиніст екскаватора – 50 000 грн.
  • Головний бухгалтер – 38 600 грн.
  • Апаратник змішування – 30 250 грн.
  • Фахівець з технічної підтримки електронних комунікацій – 30 000 грн.
  • Друкар-тиснильник – 29 980 грн.
  • Газорізальник – 22 600 грн.
  • Технолог – 22 000 грн.
  • Помічник керівника підприємства – 20 000 грн.
  • Керівник групи – 19 940 грн.
  • Акумуляторник – 17 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням. 
 
Із питань зайнятості можна звертатися гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729. 
 
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів знайти за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки продовольчих магазинів Харкова можуть працювати під час блекауту.
 
Тэги:  робота, харків
