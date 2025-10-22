    
22.10.2025  16:30   Віталій Хіневич

Поліція повідомила про підозру чоловіку за ігнорування судових рішень

35-річний мешканець Харківщини раніше вже був засуджений за вчинення домашнього насильства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Після набрання вироком законної сили порушник мав виконувати покладені на нього судом обов’язки, однак неодноразово їх порушував. Зокрема, не з’являвся для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та ігнорував встановлені судом обмеження.
 
За цими фактами слідчими відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 389 (ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі) та ст. 390-1 (невиконання обмежувальних заходів, застосованих за вчинення домашнього насильства) Кримінального кодексу України.
 
Правопорушнику загрожуватиме арешт на строк до шести місяців або обмеження волі до двох років.
 
