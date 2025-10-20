    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники показали, як наводили лад у Харкові (фото)
20.10.2025  19:05   Дмитро Колонєй

Комунальники показали, як наводили лад у Харкові (фото)

Стало відомо, чим саме та де займалися фахівці філії «Благоустрій» КП «Шляхрембуд» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, прибирають опале листя на прибудинкових територіях та вздовж «червоних» ліній в Основ'янському районі. До робіт залучено 140 працівників підприємства.
 
 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що не буде газу у Слобідськму районі Харкова, коли та за якими адресами.
 
