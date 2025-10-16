    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Масований нічний обстріл Харківщини тривав понад 8 годин
16.10.2025  11:33   Рита Парфенова

Масований нічний обстріл Харківщини тривав понад 8 годин

Харківська область зазнала комбінованого обстрілу з 23:00 до 7:30 ранку. Понад 7000 абонентів залишаються без електропостачання.

На Харківщині протягом ночі зафіксовано масований комбінований обстріл, який тривав з 23:00 до 7:30 ранку. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Останній удар припав на енергетичний об’єкт у Лозівському районі, через що понад 7000 абонентів залишилися без світла.

У зв’язку зі стабілізацією загальнонаціональної енергосистеми по області введено аварійні графіки відключень. Ворог завдав 12 ракетних ударів та здійснив 56 атак «БпЛА» по енергетичній і газонафтовій інфраструктурі.

Тактика повторних ударів була спрямована на максимальне ураження служб, які ліквідовують наслідки обстрілів. Наразі всі аварійні та рятувальні служби мобілізовані, працюють цілодобово. Влада запевняє, що ці атаки не вплинуть на проходження опалювального сезону.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу під ворожим вогнем опинилися 15 населених пунктів Харківської області.
