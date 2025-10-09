    
09.10.2025

На Харківщині відбито 20 штурмів росіян, ще два бої тривають

Оперативна ситуація по Харківщині на 9 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Вовчанська, Строївки, Западного, Довгенького та в бік Дворічанського, Колодязного та Бологівки.
  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Степової Новоселівки, Куп’янська та Іванівки, ще два боєзіткнення триває. 

Нагадуємо, раніше РЕДПОСТ показував, як бійці бригади «Гарт» ліквідують ворожі цілі на Харківщині.

 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
