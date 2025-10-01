01.10.2025 19:09 Дмитро Колонєй
Для нас важливо, щоб співпраця Харкова з Барселоною вийшла на новий рівень - Марія Люсія Кармен Падія
Про це директор Фонду монастиря «Санта-Клара» заявила під час перемовин з мером Харкова Ігорем Тереховим.
, Ігор Терехов та Марія Люсія Кармен Падія обговорили допомогу у відновленні медичних закладів та житла, забезпечення міста додатковим громадським транспортом.
Марія Люсія Кармен Падія підтвердила готовність сприяти оформленню офіційного партнерства між Барселоною та Харковом і наголосила, що найближчим часом очікується підписання відповідних документів.
Ігор Терехов розповів про наслідки останньої ворожої атаки і подякував за вже надану допомогу.
«Ми вдячні Барселоні за автобуси, які вже курсують містом, і розраховуємо на розширення співпраці. І завдяки вам ми просуваємося в напрямку встановлення партнерства з Барселоною», - зазначив мер.
Марія Люсія Кармен Падія наголосила, що фонд бачить великий потенціал у співпраці з Харковом.
«Важливо працювати над конкретними речами: медичною допомогою, транспортом, культурними проєктами. Для нас важливо, щоб співпраця Харкова з Барселоною вийшла на новий рівень», - сказала вона.
для Харкова відносним затишшям, але під кінець місяця інтенсивність ворожих атак значно зросла.
