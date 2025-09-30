30.09.2025 20:37 Дмитро Колонєй
Наше місто завжди було і залишається центром освіти - Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов привітав педагогів Індустріального та Салтівського районів з професійним святом.
Як повідомляє РЕДПОСТ, для освітян пройшов святковий концерт, а також урочисте нагородження кращих працівників закладів освіти. Мер вручив їм почесні грамоти Харківської міської ради, виконавчого комітету міськради та Подяки міського голови.
Звертаючись до вчителів, Ігор Терехов підкреслив, що саме їхня щоденна робота формує майбутнє міста навіть у найважчі часи.
«Наше місто завжди було і залишається центром освіти, і це - ваша заслуга. Вже четвертий рік ви працюєте у вкрай складних умовах: під звуки вибухів, повітряних тривог, часто без сну і відпочинку. Але, попри все, ви приходите до дітей, даєте їм знання, підтримку, тепло. Ви - опора для наших дітей у цей важкий час. Щиро вдячний вам за це», - зазначив мер.
