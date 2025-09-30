Харків під атакою ворожих дронів - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов інформує про удари по місту.
Як повідмляє РЕДПОСТ, у місті нізка вибухів, про які інформує мер Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про попередню атаку безпілотників на Харків.
