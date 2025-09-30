    
Харків під атакою ворожих дронів - Ігор Терехов
30.09.2025  18:04   Дмитро Колонєй

Харків під атакою ворожих дронів - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов інформує про удари по місту.


Як повідмляє РЕДПОСТ, у місті нізка вибухів, про які інформує мер Харкова Ігор Терехов.  

"Попередньо вибухи у Холодногірському районі. На місто суне ще група «шахедів»
Харків перебуває під атакою ворожих дронів! Будьте обережні!, - пише мер Харкова Ігор Терехов.
 
Інформація щодо постраждалих не надходила.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про попередню атаку безпілотників на Харків. 

 

