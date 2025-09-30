30.09.2025 18:04 Дмитро Колонєй

Харків під атакою ворожих дронів - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов інформує про удари по місту.



Харків під атакою ворожих дронів - Ігор Терехов



Як повідмляє РЕДПОСТ, у місті нізка вибухів, про які інформує мер Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо вибухи у Холодногірському районі. На місто суне ще група «шахедів»

Харків перебуває під атакою ворожих дронів! Будьте обережні!, - пише мер Харкова Ігор Терехов.

Інформація щодо постраждалих не надходила. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про попередню атаку безпілотників на Харків.