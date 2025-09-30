30.09.2025 17:55 Віталій Хіневич

Які імена обирали для новонароджених у Харківській області у 2025 році

Міністерство юстиції України надало інформацію щодо найуживаніших і найрідкісніших імен, які отримували новонароджені у Харківській області протягом 2025 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство юстиції України.

Отже, серед дівчаток найчастіше зустрічалися такі імена: Аделіна, Анастасія, Анна, Аліса, Валерія, Вікторія, Дарина, Діана, Єва, Злата, Катерина, Кіра, Марія, Мирослава, Мілана, Мія, Олександра, Поліна та Софія.

Для хлопчиків, у свою чергу, найпопулярнішими стали: Артем, Богдан, Давід, Дмитро, Денис, Єгор, Ілля, Кирило, Максим, Макар, Марк, Матвій, Михайло, Назар, Олександр, Святослав, Тимофій та Ярослав.

Водночас, як зазначають у відомстві, деякі батьки віддавали перевагу більш оригінальним та рідкісним варіантам.

Так, серед дівчаток рідковживаними були імена: Агата, Алсу, Амелі, Аміна, Асія, Белла, Данелія, Даяна, Домініка, Еліна, Емма, Єсенія, Жасмін, Зореслава, Зоряна, Іванка, Маріам, Матрона, Меліса, Мішель, Мія, Лана, Луна, Ніна, Соломія та Ясміна.

Серед хлопчиків, своєю чергою, до рідковживаних увійшли: Авель, Авенір, Акім, Годій, Давлат, Даніел, Дем’ян, Джаміль, Димитрій, Ельдар, Еміль, Есфір, Єфім, Захар, Клемент, Леон, Лука, Марсель, Містафа, Нікіфор, Ніколай, Олег, Оскар, Орест, Остап, Платон, Савелій, Сєрафім, Станіслав, Теодор, Тім та Філіп.

