У Харкові відбувся етап з шахів Спартакіади-2025

У місті відбулася шахова дуель – спортивні змагання «Битва Департаментів, Комунальних підприємств та районних Адміністрацій мiста-героя Харкова» з шахів.

В інтелектуальному протистоянні зійшлися представники адміністрацій, департаментів і комунальних підприємств, а саме: Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту; Адміністрації районів: Немишлянського, Київського, Слобідського, Шевченківського та Основ’янського; КСП «Інженерні мережі»; КП «Муніципальна компанія поводження з відходами»; КП «Харківські теплові мережі» + КП «Харківводоканал» + Департамент з питань життєдіяльності міста; КП «Харківський метрополітен»; КП «Шляхрембуд»; КП «Ритуал»; Департамент цифрової трансформації; Офіс реформ Харкова. Кожна команда — з власним стилем гри та власною стратегією.

1 місце — Команда Шевченківського району. Майстерна гра, холодна логіка та безпомилкові рішення.

2 місце — Команда Слобідського району. Наполегливість та глибоке стратегічне мислення дозволили впевнено вибороти «срібло».

3 місце — Департамент у справах сімʼї, молоді та спорту. Яскрава гра, чітка тактика і блискуча командна робота — заслужене «бронзове» місце.

