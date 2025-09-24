    
24.09.2025  13:32   Рита Парфенова

Харківські спортсмени здобули 20 медалей на національних змаганнях з BMX

Харківські велосипедисти вибороли 5 золотих, 8 срібних і 7 бронзових нагород на серії національних стартів з BMX, що відбулися у Чернівцях.

Харківські BMX-райдери здобули 20 медалей у Чернівцях

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, з 18 по 20 вересня у Чернівцях пройшли змагання з велоспорту ВМХ, де спортсмени з різних регіонів України боролися за нагороди у кількох дисциплінах.

Програма включала:

  • чемпіонат України в спринтерській гонці серед чоловіків, жінок та молоді (U-23);
  • IV етап Кубка України у гонці рейсінг серед чоловіків і жінок;
  • два всеукраїнські турніри з рейсінгу серед юнаків та дівчат.

Харківська команда показала високий результат, здобувши 20 медалей загалом:

  • 5 золотих;
  • 8 срібних;
  • 7 бронзових.

Окремо відзначили одного з лідерів збірної Харківщини Андрія Сердюка, якому вручили посвідчення «Майстра спорту України».

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові відбулися незвичні змагання бігунів.
Тэги:  спорт, харків
