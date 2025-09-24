24.09.2025 13:32 Рита Парфенова

Харківські спортсмени здобули 20 медалей на національних змаганнях з BMX

Харківські велосипедисти вибороли 5 золотих, 8 срібних і 7 бронзових нагород на серії національних стартів з BMX, що відбулися у Чернівцях.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, з 18 по 20 вересня у Чернівцях пройшли змагання з велоспорту ВМХ, де спортсмени з різних регіонів України боролися за нагороди у кількох дисциплінах.

Програма включала:

чемпіонат України в спринтерській гонці серед чоловіків, жінок та молоді (U-23);

IV етап Кубка України у гонці рейсінг серед чоловіків і жінок;

два всеукраїнські турніри з рейсінгу серед юнаків та дівчат.

Харківська команда показала високий результат, здобувши 20 медалей загалом:

5 золотих;

8 срібних;

7 бронзових.

Окремо відзначили одного з лідерів збірної Харківщини Андрія Сердюка, якому вручили посвідчення «Майстра спорту України».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram