25.09.2025 18:48 Дмитро Колонєй

Через аварію на трубопроводі змінять маршрути два харківські автобуси та тролейбус

Коли, на який термін та як зміниться шлях курсування транспорту розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.



Як повідомляє РЕДПОСТ з 9:30 п'ятниці 26 вересня до 20:00 29 вересня 2025 року через необхідність проведення аварійних робіт на ділянці магістрального трубопроводу буде заборонений рух транспорту на вул. Луї Пастера, на ділянці від вул. Плиткової до бул. Івана Каркача.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Плитковою, Роганською, бул. Івана Каркача та ін.

Тролейбус №59 курсуватиме так:

залізнична станція «Рогань» - вул. Роганська - бул. Івана Каркача - вул. Луї Пастера - вул. Молодіжна - вул. Дванадцятого Квітня - пр. Олександрівський - пр. Байрона - пр. Аерокосмічний - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна - розворотне коло «вул. Університетська»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «вул. Університетська» - вул. Кузнечна - пров. Лопатинський - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Аерокосмічний - пр. Байрона - пр. Олександрівський - вул. Дванадцятого Квітня - вул. Молодіжна - вул. Луї Пастера - бул. Івана Каркача - вул. Роганська - залізнична станція «Рогань»;

Автобус №252 ходитиме таким чином:

автостанція «Індустріальна» - пр. Героїв Харкова - вул. Роганська - вул. Миру - вул. Плиткова - вул. Роганська - бул. Івана Каркача (спорткомплекс);

автобус №280: ст. м. «Тракторний завод» - пр. Архітектора Альошина - вул. Луї Пастера - вул. Дванадцятого Квітня - вул. Луї Пастера - бул. Івана Каркача - вул. Роганська - вул. Плиткова.

