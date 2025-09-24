    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині виявили незаконний вилов раків із великими збитками
24.09.2025  12:33   Рита Парфенова

На Харківщині виявили незаконний вилов раків із великими збитками

У Берестинському районі виявили громадянина, який незаконно виловив раків річкових і завдав значних збитків.

вилов раків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
23 вересня 2025 під час рибоохоронних заходів у Берестинському районі на водному об’єкті неподалік села Антонівка виявили громадянина, який за допомогою ятеря незаконно виловив 18 екз. раків річкових. Загальна вага водних біоресурсів склала 0,7 кг, а збитки для рибного господарства України – 59 976 грн.
 
Заборонене знаряддя лову та добуті раки вилучено, а водні біоресурси у неушкодженому стані повернули у природне середовище. На порушника складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.
 
Харківський рибоохоронний патруль нагадує, що з 15 серпня 2025 року на всіх рибогосподарських водних об’єктах області діє заборона на лов раків річкових під час другої линьки. Громадян закликають дотримуватися природоохоронного законодавства та повідомляти про порушення за номером «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Печенізькому водосховищі викрили двох браконьєрів: які завдали збитків на понад 120 тисяч гривень.
