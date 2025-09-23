    
23.09.2025  18:32   

Ворог намагався прорвати оборону 5 селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 23 сентября 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Намагалися прорвати оборону 5 селищ окупанти: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім боєзіткнень. Ворог атакував райони населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та Западне.
  • На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій у районах Куп’янська та Петропавлівки. Сили оборони успішно відбили дві атаки, ще одне боєзіткнення триває.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про вдосконалення навичок у підземних класах  Слобожанськими «Скіфами».

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
