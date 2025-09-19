19.09.2025 20:31 Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова у лютому 2022 року: судитимуть вище командування країни-агресорки (відео)

Прокурори передали до суду справу стосовно чотирьох військових посадовців окупаційної армії, які організували атаку на Харків.



Як повідомляє РЕДПОСТ , 28 лютого 2022 року по цивільних об’єктах Шевченківського району м. Харкова було здійснено умисні цілеспрямовані удари уламково-фугасними касетними некерованими реактивними снарядами невибіркової дії з РСЗВ «Смерч». Загинули 8 мирних мешканців, серед яких — 17-річний хлопець. Ще одна жінка отримала тяжкі поранення.

Пошкоджено низку багатоповерхових будинків, школу та дитячий садок. За висновками експертів збитки становлять близько 15,2 млн гривень.

Правоохоронці встановили причетних до цього воєнного злочину — підрозділи угруповання військ «Запад», сформованого на основі Західного військового округу окупаційної армії (далі — ЗВО), які вдарили по місту РСЗВ «Смерч».

Встановлено, що відповідне рішення підготував керівник групи вогневого та ядерного ураження штабу угрупування військ «Запад» — заступник начальника штабу ЗВО з метою залякування та тероризування цивільного населення Харкова, придушення волі захисників і мешканців міста до спротиву окупації, затвердили його командувач військ ЗВО — генерал-полковник та його перший заступник — генерал-лейтенант. віддав наказ на здійснення цієї атаки по Харкову, розуміючи, що удар призведе до великої кількості жертв серед мирного населення, полковник — командир 79-ї гвардійської реактивної артилерійської бригади ЗВО (в/ч 53956). Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою in absentia. Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про заочну підозру колаборантці з Харківщини, яка г отувала для окупантів фейкові «правові акти».