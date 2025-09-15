    
15.09.2025  17:00   Дмитро Колонєй

На обох напряиках Харківщини тривають вісім боїв з ворогом

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 15 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині настуна бойова ситуація. 
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три штурми ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Красного Першого. Дотепер тривають ще сім боєзіткнень.
  • На Куп’янському напрямку противник із початку доби шість разів атакував  в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, ще одне боєзіткнення триває.\\

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на двох напрямках Харківщини зафіксовано 19 боєзіткнень.

 

