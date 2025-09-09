    
09.09.2025  16:15   Віталій Хіневич

Курс з підвищення цифрової грамотності населення «Смартфон - з нуля» проводять у Харкові

Фахівці Департаменту цифрової трансформації проводять курс з підвищення цифрової грамотності населення «Смартфон - з нуля».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Заняття спрямовані на те, щоб допомогти людям старшого віку засвоїти базові цифрові навички. 
 
 
Учасники курсу вчаться користуватися смартфонами, шукати інформацію в інтернеті, спілкуватися через месенджери, працювати з державними електронними сервісами. Окрему увагу приділено питанням безпеки в інтернеті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що майже 8 тисяч підприємців почали справу в Харкові у 2025 році.
 
Материалы по теме

 
