09.09.2025 15:30 Віталій Хіневич

У Харківській області за серпень у ДТП постраждало понад 500 осіб

Минулого місяця фахівці надали допомогу понад 35 тисячам пацієнтів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Протягом місяця фахівці екстреної медичної допомоги надали допомогу 35 745 пацієнтам, з яких 14 208 осіб були шпиталізовані.

Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST зафіксовано у 138 пацієнтів, з них 133 направлено на стентування.

Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST — 455 випадків. Також протягом місяця зафіксовано 1 156 випадків гострого мозкового інсульту.

Всього викликів до ДТП — 244, постраждалих осіб — 507.

У серпні зафіксовано 3 випадки пологів поза стаціонаром, з яких 2 відбулися у автомобілях екстреної медичної допомоги.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові працівниця метро врятувала пасажирку з сильною кровотечею.