    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 6 вересня: оперативна інформація від ХОВА
06.09.2025  08:49   Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 6 вересня: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілів немає постраждалих.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ);
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Писарівка, с. Басове).
Упродовж минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська.
 
На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.09 Надзвичайні події На Куп’янщині двоє чоловіків дістали поранення через ворожі обстріли 06.09 Надзвичайні події За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами 05.09 Надзвичайні події У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 