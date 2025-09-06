06.09.2025 08:49 Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 6 вересня: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів немає постраждалих.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ);

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Писарівка, с. Басове).

Упродовж минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка.

