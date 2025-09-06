06.09.2025 08:49 Віталій Хіневич
Харківщина на ранок 6 вересня: оперативна інформація від ХОВА
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів немає постраждалих.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
1 КАБ;
-
1 БпЛА типу «Ланцет»;
-
1 БпЛА типу «Молнія»;
-
2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ);
-
у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Писарівка, с. Басове).
Упродовж минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська.
На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка.
