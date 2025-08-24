24.08.2025 17:19 Дмитро Колонєй

Померла зірка легендарної стрічки «Клан Сопрано» та десятків інших серіалів Джеррі Адлер

На 97-му році життя помер актор, який розпочав кар'єру лише у 65 років, але встиг стати справжньою іконою кіно.



Як повідомляє РЕДПОСТ , Джеррі Адлер народився у Брукліні у 1929 році. Його двоюрідною сестрою була Стелла Адлер, відомий педагог з акторської майстерності. Його батько керував нью-йоркським театром та допоміг йому розпочати кар'єру. Едлер почав працювати режисером театру в 1951 році та зробив блискучу кар'єру за лаштунками Бродвея. Він працював над легендарною постановкою "Моя прекрасна леді" з юною Джулі Ендрюс, режисирував церемонію "Тоні" і навіть брав участь у створенні мильної опери "Санта-Барбара".

До акторства він прийшов випадково — планував піти на пенсію, але натомість відкрив у собі новий талант. Крім культової ролі в «Клані Сопрано», він знімався у «Хорошій дружині», «Квантовому стрибці», «Врятуй мене» та десятках інших серіалів. Його часто впізнавали на вулицях і кричали "Гей, Хеш!" — що сам актор називав дивним та несподіваним поворотом долі.

