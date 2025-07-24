24.07.2025 21:34

Помер відомий рестлер та актор Халк Хоган

На 72-му році життя пішов з життя рекордсмен із чемпіонства в рестлінгу Террі Джин Боллеа.

Как сообщает РЕДПОСТ, ранним утром 24 июля 2025 года в дом Хогана в городе Клируотер (штат Флорида) были вызваны врачи из-за остановки сердца. Они и констатировали смерть на 72 году жизни американского рестлера и актера Терри Джин Боллеа, известного во всем мире под сценическим именем Халк Хоган.

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Халк Хоган родился 11 августа 1953 года. Дебютировал в рестлинге в 1977 году и стал одной из ключевых фигур в истории американского профессионального рестлинга. Первый титул чемпиона мира по WWF он завоевал в 1984 году. В общей сложности он 12 раз становился чемпионом мира – по шесть раз в WWF и WCW, долгое время удерживая рекорд по продолжительности чемпионства.

Помимо карьеры на ринге Хоган активно снимался в кино и телесериалах. Его дебют состоялся в 1982 году в фильме "Рокки 3". Он также сыграл в таких проектах, как "Команда "А", "Крутой Уокер", "Коммандо из пригорода" и "Неуничтожимый шпион".

В мае 2025 года Хоган перенес хирургическое вмешательство на шейном отделе позвоночника. СМИ неоднократно сообщали о тяжелом состоянии рестлера, однако его жена Скай недавно опровергала слухи о ком. Представитель актера также заявлял, что операция была плановой и направлена на улучшение самочувствия.