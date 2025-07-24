    
Главная Новини Харкова Lifestyle Помер відомий рестлер та актор Халк Хоган
24.07.2025  21:34   

Помер відомий рестлер та актор Халк Хоган

На 72-му році життя пішов з життя рекордсмен із чемпіонства в рестлінгу Террі Джин Боллеа.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ранним утром 24 июля 2025 года в дом Хогана в городе Клируотер (штат Флорида) были вызваны врачи из-за остановки сердца. Они и констатировали смерть на 72 году жизни американского рестлера и актера Терри Джин Боллеа, известного во всем мире под сценическим именем Халк Хоган.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Халк Хоган родился 11 августа 1953 года. Дебютировал в рестлинге в 1977 году и стал одной из ключевых фигур в истории американского профессионального рестлинга. Первый титул чемпиона мира по WWF он завоевал в 1984 году. В общей сложности он 12 раз становился чемпионом мира – по шесть раз в WWF и WCW, долгое время удерживая рекорд по продолжительности чемпионства.
 
 
Помимо карьеры на ринге Хоган активно снимался в кино и телесериалах. Его дебют состоялся в 1982 году в фильме "Рокки 3". Он также сыграл в таких проектах, как "Команда "А", "Крутой Уокер", "Коммандо из пригорода" и "Неуничтожимый шпион".
 
 
В мае 2025 года Хоган перенес хирургическое вмешательство на шейном отделе позвоночника. СМИ неоднократно сообщали о тяжелом состоянии рестлера, однако его жена Скай недавно опровергала слухи о ком. Представитель актера также заявлял, что операция была плановой и направлена на улучшение самочувствия.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що пішов з життя легендарний британський рок-співак Оззі Осборн.
 
Тэги:  подія, смерть, некролог, спорт, кіно, халк хоган
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.07 Дороги та транспорт Укрзалізниця посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди 23.07 Надзвичайні події Безхатьки захопили укриття та погрожують людям розправою у Івано-Франківську 22.07 Lifestyle Пішов з життя легендарний британський рок-співак Оззі Осборн
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 