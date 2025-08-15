15.08.2025 20:00 Дмитро Колонєй

У Харкові припинять рух тролейбуси без великого запасу автономного ходу: на якому маршруті

Як зміниться маршрут тролейбусів та чому розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



Як повідомляє РЕДПОСТ , 17 серпня 2025 року з 7:30 до 11:30, через з виконання АТ «Харківобленерго» робіт на лінії електропередач. буде припинений рух тролейбусів без великого запасу автономного ходу на пр. Льва Ландау, на ділянці між проспетами Героїв Харкова та Байрона,

Тролейбус №19 курсуватиме так:

розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

Тролейбус №35 ходитиме таким шляхом:

розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

Тимчасовий тролейбус прямуватиме так:

розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом» – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові до вересня обмежать рух на вул. Котляра та зупинять трамваї №1, №12 і №20.