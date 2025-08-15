У Харкові припинять рух тролейбуси без великого запасу автономного ходу: на якому маршруті

Як зміниться маршрут тролейбусів та чому розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові до вересня обмежать рух на вул. Котляра та зупинять трамваї №1, №12 і №20.
Комментариев: 0
Чудовий день для налагодження стосунків і вирішення непорозумінь. Легше буде знайти спільну мову, тож використайте час для нових знайомств.
У Харкові ранок розпочнеться з ясної погоди. Згодом небо затягнеться хмарами, і хмарність утримається до вечора. Опадів цього дня не прогнозують.
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
влажность:
давление:
ветер: