    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловік підтримував дії окупантів та прославляв "велич російського народу"
15.08.2025  15:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік підтримував дії окупантів та прославляв "велич російського народу"

Чим займався прихильник загарбників з'ясували правоохоронці Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, житель Балаклії активно підтримував ідеологію так званого «руського мира»:
  • у забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники» систематично поширював матеріали, що виправдовували агресивні дії росіян та пропагували їх;
  • закликав до ліквідації України як незалежної держави;
  • переселення біженців з України до РФ подавав як нібито свідчення дружнього ставлення сусідньої країни;
  • вихваляв діяльність російських спецслужб, приписуючи їм «очищення» Росії та називаючи їх «санітарами суспільства»; 
  • поширював пропагандистські меседжі про «велич російського народу»;
  • схвалював воєнні злочини країни-агресорки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що росіянин, який розстрілював цивільних під Куп’янськом, отримав довічне ув’язнення..

 
