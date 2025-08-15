На Харківщині чоловік підтримував дії окупантів та прославляв "велич російського народу"

Чим займався прихильник загарбників з'ясували правоохоронці Харківщини.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що росіянин, який розстрілював цивільних під Куп’янськом, отримав довічне ув’язнення..
Комментариев: 0
Чудовий день для налагодження стосунків і вирішення непорозумінь. Легше буде знайти спільну мову, тож використайте час для нових знайомств.
У Харкові ранок розпочнеться з ясної погоди. Згодом небо затягнеться хмарами, і хмарність утримається до вечора. Опадів цього дня не прогнозують.
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
влажность:
давление:
ветер: