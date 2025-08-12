12.08.2025 20:43 Дмитро Колонєй

Фортифікаційний провал на Харківщині: держава через суд забирає гроші у ділков

На Харківщині підрядника зобов’язано повернути кошти за невиконані умови договору.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у лютому 2024 року між Департаментом ХОВА та ТОВ укладено договір вартістю понад 22 млн грн на зведення фортифікаційних споруд.

Для виконання робіт підрядник отримав аванс у розмірі 9,9 млн грн. За умовами договору

кошти мали бути використані для закупівлі матеріалів,

після завершення робіт – підтверджені актами або повернені у разі залишку.

Хоча замовник неодноразово наголошував, що будівництво має стратегічне значення для обороноздатності регіону, тому строки виконання та цільове використання коштів були критично важливими, ТОВ порушило встановлені терміни та не повернуло до бюджету гроші.

Прокуратура подала позов про стягнення невикористаних коштів, штрафних санкцій та пені, а суд

підтвердив право держави на стягнення майже 900 тис. гривень.

