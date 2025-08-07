07.08.2025 16:07

На вулиці Харкова спалахнула автіка

Про автомобіль, що палає у Харкові, інформують месенджери.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на вулиці Харкова спалахнув легковий автомобіль. Автіка горить на Холодній горі. Як видно на відео, її гасить чоловік за допомогою гілки дерева. Подробиць інциденту поки що не має.

