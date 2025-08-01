01.08.2025 19:23 Дмитро Колонєй
У Харкові зареєстровано понад 200 тисяч переселенців
Для проживання ВПО у Харкові функціонують десятки гуртожитків
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові станом на 1 серпня зареєстровано понад 205,2 тис. внутрішньо переміщених осіб, серед яких
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12,6 тис. осіб з інвалідністю;
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майже 27 тис. дітей;
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близько 56 тис. пенсіонерів;
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109 багатодітних родин;
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102 сім’ї опікунів;
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10 прийомних сімей;
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один дитячий будинок сімейного типу.
У закладах загальної середньої освіти Харкова навчаються 16 тис. дітей з-поміж ВПО. З них понад 8 тис. перебувають у місті, решта - проживають в інших населених пунктах, але продовжують навчання дистанційно.
Для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 52 гуртожитки, де мешкають близько 6,7 тис. осіб. У місті також працюють гуманітарні хаби, які надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. Крім того, в усіх районах організовано роботу громадських кухонь, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові відкрили центр для переселенців та щодня роздають
56 тисяч гарячих обідів.
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