01.08.2025 19:23 Дмитро Колонєй

У Харкові зареєстровано понад 200 тисяч переселенців

Для проживання ВПО у Харкові функціонують десятки гуртожитків

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові станом на 1 серпня зареєстровано понад 205,2 тис. внутрішньо переміщених осіб, серед яких

12,6 тис. осіб з інвалідністю;

майже 27 тис. дітей;

близько 56 тис. пенсіонерів;

109 багатодітних родин;

102 сім’ї опікунів;

10 прийомних сімей;

один дитячий будинок сімейного типу.

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У закладах загальної середньої освіти Харкова навчаються 16 тис. дітей з-поміж ВПО. З них понад 8 тис. перебувають у місті, решта - проживають в інших населених пунктах, але продовжують навчання дистанційно.

Для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 52 гуртожитки, де мешкають близько 6,7 тис. осіб. У місті також працюють гуманітарні хаби, які надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. Крім того, в усіх районах організовано роботу громадських кухонь, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрили центр для переселенців та щодня роздають 56 тисяч гарячих обідів.