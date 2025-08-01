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01.08.2025  19:23   Дмитро Колонєй

У Харкові зареєстровано понад 200 тисяч переселенців

Для проживання ВПО у Харкові функціонують десятки гуртожитків

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові станом на 1 серпня зареєстровано понад 205,2 тис. внутрішньо переміщених осіб, серед яких 
 
  • 12,6 тис. осіб з інвалідністю;
  • майже 27 тис. дітей;
  • близько 56 тис. пенсіонерів;
  • 109 багатодітних родин;
  • 102 сім’ї опікунів;
  • 10 прийомних сімей;
  • один дитячий будинок сімейного типу.
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У закладах загальної середньої освіти Харкова навчаються 16 тис. дітей з-поміж ВПО. З них понад 8 тис. перебувають у місті, решта - проживають в інших населених пунктах, але продовжують навчання дистанційно.
 
Для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 52 гуртожитки, де мешкають близько 6,7 тис. осіб. У місті також працюють гуманітарні хаби, які надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. Крім того, в усіх районах організовано роботу громадських кухонь, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрили центр для переселенців та щодня роздають 56 тисяч гарячих обідів.
 
Тэги:  впо, допомога, харків
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