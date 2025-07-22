22.07.2025 15:58 Рита Парфенова

Жіноча збірна України з гандболу стала чемпіоном Європи

Команда виграла всі матчі турніру без поразок. У складі збірної – студентка другого курсу ХНУ імені Каразіна Катерина Садовнича.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.

Жіноча молодіжна збірна України з гандболу (U-19) здобула чемпіонський титул на Європейській першості, фінал якої відбувся 20 липня в Грузії.

У вирішальному матчі українська команда впевнено перемогла збірну Словаччини.

Протягом турніру гандболістки не зазнали жодної поразки: на груповому етапі здолали Велику Британію, Косово, Ізраїль та Італію, а в півфіналі впевнено обіграли команду Бельгії.

До складу чемпіонської збірної входить Катерина Садовнича – студентка 2 курсу кафедри спортивних та рухливих ігор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна посіли 9 місце у технічному дуеті на чемпіонаті світу з артистичного плавання, здобувши найвищий результат сезону.