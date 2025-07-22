22.07.2025 15:58 Рита Парфенова
Жіноча збірна України з гандболу стала чемпіоном Європи
Команда виграла всі матчі турніру без поразок. У складі збірної – студентка другого курсу ХНУ імені Каразіна Катерина Садовнича.
Жіноча молодіжна збірна України з гандболу (U-19) здобула чемпіонський титул на Європейській першості, фінал якої відбувся 20 липня в Грузії.
У вирішальному матчі українська команда впевнено перемогла збірну Словаччини.
Протягом турніру гандболістки не зазнали жодної поразки: на груповому етапі здолали Велику Британію, Косово, Ізраїль та Італію, а в півфіналі впевнено обіграли команду Бельгії.
До складу чемпіонської збірної входить Катерина Садовнича – студентка 2 курсу кафедри спортивних та рухливих ігор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна посіли
9 місце у технічному дуеті на чемпіонаті світу з артистичного плавання, здобувши найвищий результат сезону.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0