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22.07.2025  15:58   Рита Парфенова

Жіноча збірна України з гандболу стала чемпіоном Європи

Команда виграла всі матчі турніру без поразок. У складі збірної – студентка другого курсу ХНУ імені Каразіна Катерина Садовнича.

Жіноча збірна України з гандболу стала чемпіоном Європи

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.
 
Жіноча молодіжна збірна України з гандболу (U-19) здобула чемпіонський титул на Європейській першості, фінал якої відбувся 20 липня в Грузії.
 
У вирішальному матчі українська команда впевнено перемогла збірну Словаччини.
 
Протягом турніру гандболістки не зазнали жодної поразки: на груповому етапі здолали Велику Британію, Косово, Ізраїль та Італію, а в півфіналі впевнено обіграли команду Бельгії.
 
До складу чемпіонської збірної входить Катерина Садовнича – студентка 2 курсу кафедри спортивних та рухливих ігор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 
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Тэги:  спорт, харків
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