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16.07.2025  15:50   Віталій Хіневич

У Харкові відновлюють будинок, який зазнав руйнувань внаслідок ворожих обстрілів

Триває відновлення багатоквартирного житлового будинку на вул. Великій Панасівській, що зазнав руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У 2022 році там було пошкоджено фасадну стіну восьмого та дев'ятого поверхів, міжкімнатні перегородки, віконне скління тощо.
 
 
Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже демонтували залишки зруйнованих конструкцій і відновили внутрішні стіни у двох квартирах на дев'ятому поверсі. Зараз тривають роботи з відновлення залізобетонного перекриття.
 
 
У подальшому в будинку відремонтують фасад і покрівлю, відновлять стіни балконів та встановлять нові вікна.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває модернізація теплової інфраструктури.
 
Тэги:  жкг, харків
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