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14.07.2025  10:40   Віталій Хіневич

Харківські комунальники продовжують усувати наслідки негоди

Комунальні служби продовжують у посиленому режимі усувати наслідки буревію, що стався 12 липня в Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, на прибудинкових територіях було пошкоджено понад 1,2 тис. дерев і вдвічі більше гілок.
 
 
Станом на ранок фахівці КП «Харківблагоустрій» та КП «Шляхрембуд» прибрали щонайменше 700 дерев і понад 1 тис. гілок.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про ситуацію в Харкові, що виникла через негоду.
 
Тэги:  жкг, харків
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