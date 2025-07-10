10.07.2025 16:20 Віталій Хіневич
У Харківській області зафіксовано випадок сказу кота
В селі Шийчине Богодухівської громади безпритульний кіт покусав трьох місцевих мешканців.
Фото ілюстративне
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
Фахівці ветеринарної медицини відібрали патологічний матеріал та відправили до лабораторії для дослідження на сказ.
Згідно зі звітом про результати дослідження Харківської державної регіональної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 8 липня в патологічному матеріалі підтверджено наявність антигену вірусу сказу. Потерпілим надається антирабічна допомога.
У селі Шийчине Богодухівської громади з прилеглими до нього мисливськими угіддями, пасовищами, лісовим та польовими масивами встановлено карантинні обмеження, загрозливою зоною вважається територія с. Заброди та с. Москаленки Богодухівської громади.
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