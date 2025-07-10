10.07.2025 16:20 Віталій Хіневич

У Харківській області зафіксовано випадок сказу кота

В селі Шийчине Богодухівської громади безпритульний кіт покусав трьох місцевих мешканців.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Фахівці ветеринарної медицини відібрали патологічний матеріал та відправили до лабораторії для дослідження на сказ.

Згідно зі звітом про результати дослідження Харківської державної регіональної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 8 липня в патологічному матеріалі підтверджено наявність антигену вірусу сказу. Потерпілим надається антирабічна допомога.

У селі Шийчине Богодухівської громади з прилеглими до нього мисливськими угіддями, пасовищами, лісовим та польовими масивами встановлено карантинні обмеження, загрозливою зоною вважається територія с. Заброди та с. Москаленки Богодухівської громади.

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