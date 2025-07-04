У Харкові повідомили про підозру шанувальнику «руського миру»

Житель Основ`янського району відкрито висловлювався на підтримку ворожої армії та виправдовував російську агресію. Чоловік запевняв інших, що будуть кращі умови життя, коли до влади прийде рф.
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Зірки радять уникати тиску на інших – це може спричинити різку реакцію. Замість конфліктів краще зайнятися творчістю, яка сьогодні вдасться особливо добре.
Хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції.
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