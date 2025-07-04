04.07.2025 13:20 Віталій Хіневич

У Харкові повідомили про підозру шанувальнику «руського миру»

Житель Основ`янського району відкрито висловлювався на підтримку ворожої армії та виправдовував російську агресію. Чоловік запевняв інших, що будуть кращі умови життя, коли до влади прийде рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Інформація про пропагандистську діяльність чоловіка надійшла до відділу поліції № 1 ХРУП № 1 від його знайомих.

Працівники поліції в протиправній діяльності викрили раніше засудженого 35-річного мешканця Основ`янського району міста.

Дізнавачі під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури, за оперативним супроводом СБУ, повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду.

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