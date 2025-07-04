04.07.2025 11:40 Віталій Хіневич

У Харкові прибиральник гаражного кооперативу зламав шийний відділ хребта чоловіку

Конфлікт між чоловіками переріс у взаємну штовханину, у ході якої двірник обхопив обома руками шию потерпілого та зламав шийний відділ хребта.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У 74-річного чоловіка, який працює двірником у гаражно-будівельному кооперативі, виникла суперечка з 76-річним місцевим мешканцем з приводу неналежного прибирання зазначеної території.

Конфлікт переріс у взаємну штовханину, у ході якої двірник обхопив обома руками шию потерпілого та зламав шийний відділ хребта.

Слідчі повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті

передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування завершене. Матеріали справи з обвинувальним актом скеровані до суду.

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