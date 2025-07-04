    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові прибиральник гаражного кооперативу зламав шийний відділ хребта чоловіку
04.07.2025  11:40   Віталій Хіневич

У Харкові прибиральник гаражного кооперативу зламав шийний відділ хребта чоловіку

Конфлікт між чоловіками переріс у взаємну штовханину, у ході якої двірник обхопив обома руками шию потерпілого та зламав шийний відділ хребта.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У 74-річного чоловіка, який працює двірником у гаражно-будівельному кооперативі, виникла суперечка з 76-річним місцевим мешканцем з приводу неналежного прибирання зазначеної території. 
 
Конфлікт переріс у взаємну штовханину, у ході якої двірник обхопив обома руками шию потерпілого та зламав шийний відділ хребта.
 
Слідчі повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті
передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
 
Досудове розслідування завершене. Матеріали справи з обвинувальним актом скеровані до суду.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали чоловіка за крадіжку кабелю вартістю 10 тисяч гривень.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.07 Надзвичайні події На Харківщині чоловік обікрав квартиру 04.07 Надзвичайні події У Харкові повідомили про підозру шанувальнику «руського миру» 03.07 Надзвичайні події У Харкові викрили чоловіка у скоєнні ряду майнових злочинів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 