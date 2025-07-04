04.07.2025 11:40 Віталій Хіневич
У Харкові прибиральник гаражного кооперативу зламав шийний відділ хребта чоловіку
Конфлікт між чоловіками переріс у взаємну штовханину, у ході якої двірник обхопив обома руками шию потерпілого та зламав шийний відділ хребта.
У 74-річного чоловіка, який працює двірником у гаражно-будівельному кооперативі, виникла суперечка з 76-річним місцевим мешканцем з приводу неналежного прибирання зазначеної території.
Конфлікт переріс у взаємну штовханину, у ході якої двірник обхопив обома руками шию потерпілого та зламав шийний відділ хребта.
Слідчі повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті
передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Досудове розслідування завершене. Матеріали справи з обвинувальним актом скеровані до суду.
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