10.06.2025 11:50 Віталій Хіневич

Завдав не менше 73 ударів: харків’янин, який забив до смерті свого друга, відбуватиме покарання за ґратами

Прокурори довели, що 4 грудня 2017 року раніше неодноразово судимий чоловік вбив свого товариша.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловіки, які знали один одного близько 20 років, разом вживали алкогольні напої у квартирі, розташованій по проспекту Байрона в Харкові.

Між ними виник конфлікт, і в ході сварки гість став бити господаря помешкання. Зловмисник завдав потерпілому не менше 73 ударів, від чого той помер на місці. Усвідомивши це, вбивця покинув місце злочину.

Уже наступного дня зловмисника викрили правоохоронці. На суд він очікував, перебуваючи під вартою.

Під час судового розгляду чоловік зазначив, що визнає вину, але лише тому, що не може довести зворотнє. Він наголосив, що в момент вбивства перебував у гостях у іншого знайомого, але так і не зміг пояснити, де і у кого.

Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

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