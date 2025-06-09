09.06.2025 13:55 Віталій Хіневич

Вісім років за ґратами: в Харкові закладниця отримала суворіше покарання після апеляції

Прокурори довели, що офіційно ніде не працююча харків’янка вирішила заробляти на життя незаконним способом. Жінка закупила «товар» — психотроп «PVP», розфасований по згортках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Ці закладки 43-річна жінка розкладала в Холодногірському районі Харкова. Місця схованок фотографувала на мобільний, щоб у подальшому відправити координати кінцевим покупцям.

Правоохоронці викрили закладницю в травні 2022 року. При собі вона мала близько десяти згортків з PVP, які не встигла розкласти. Також у ході обшуку за місцем мешкання жінки було виявлено та вилучено ще частину товару.

Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину. Вироком Київського районного суду м. Полтави їй було призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскацї майна.

Прокурори оскаржили зазначений вирок в апеляційному порядку у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості злочину. Полтавський апеляційний суд залишив цю скаргу без задоволення.

Послідовно відстоюючи позицію, прокурори внесли касаційну скаргу, яку було задоволено, та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Колегія суддів Полтавського апеляційного суду погодилась з доводами сторони обвинувачення та призначила жінці нове, більш суворе покарання.

Так суд призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна 43-річній харків’янці, яку визнано винною за фактами незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинених повторно та в особливо великих розмірах (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

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