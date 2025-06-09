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09.06.2025  10:20   Віталій Хіневич

Харківський школяр здобув золото на міжнародному ярмарку винаходів у Польщі

Харківський юнак переміг на Міжнародному ярмарку винаходів та інновацій «INTARG», який проходив у Польщі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Учасники представили результати своїх досліджень у різних галузях. Делегація Малої академії наук України вже п’ятий рік поспіль бере участь у заході. Цього року до її складу увійшли 20 учнів, які презентували 18 проєктів.
 
Серед учасників був і учень 7-А класу Харківського ліцею № 16 Костянтин Нежальський.
 
 
Він представив роботу, присвячену використанню інтернет-технологій для створення вебсайту Code Examples для програмістів-початківців із можливістю обміну досвідом. Проєкт отримав золоту відзнаку в молодшій віковій категорії.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що синхроністки з Харкова здобули «срібло» на чемпіонаті Європи.
 
Тэги:  харків
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