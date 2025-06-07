07.06.2025 15:05 Віталій Хіневич

У Харкові жінку підозрюють у підпалі авто та крадіжці грошей

У березні до правоохоронців надійшло повідомлення про підпал автівки Skoda. За висновком працівників ДСНС, пожежа почалася через навмисний підпал.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Оперативники встановили, що до вчинення злочину причетна 25-річна місцева мешканка. За результатами експертизи, потерпілому спричинена матеріальна шкода близько 153 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування встановлена причетність зловмисниці до скоєння ще одного злочину. В травні фігурантка попросила знайомого позичити 50 гривень. Він запропонував їй переслати кошти на картку через онлайн-банкінг на власному телефоні.

Передав сусідці по гуртожитку мобільний, щоб та ввела свої дані. Жінка, користуючись можливістю, перевела на свій рахунок 24 тисяч гривень. Потім гроші витратила на власні потреби.

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram