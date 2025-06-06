06.06.2025 18:50 Віталій Хіневич

Жителів Харківщини попереджають про небезпечні метеорологічні явища

За прогнозами синоптиків у Харкові та області очікуються грози, подекуди шквальний вітер.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Ввечері 6 червня зі збереженням вночі 7 червня очікуються:

по місту гроза;

по області гроза, місцями шквали 15 – 20 м/с, I рівень небезпечності, жовтий.

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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 6 червня.