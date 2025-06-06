Жителів Харківщини попереджають про небезпечні метеорологічні явища

За прогнозами синоптиків у Харкові та області очікуються грози, подекуди шквальний вітер.
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 6 червня.
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День підходить для нових вражень, поїздок і спілкування. Можливі нові знайомства і романтичні пригоди – не сидіть на місці.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів та репортерів.
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