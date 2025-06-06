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06.06.2025  18:50   Віталій Хіневич

Жителів Харківщини попереджають про небезпечні метеорологічні явища

За прогнозами синоптиків у Харкові та області очікуються грози, подекуди шквальний вітер.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Ввечері 6 червня зі збереженням вночі 7 червня очікуються: 
 
  • по місту гроза;
  • по області гроза, місцями шквали 15 – 20 м/с, I рівень небезпечності, жовтий.

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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 6 червня.

Тэги:  погода, харків
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