05.06.2025 18:20
Ігор Терехов привітав працівників легкої промисловості
Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 5 червня, привітав з прийдешнім Днем працівників легкої промисловості співробітників підприємства «Дебант Україна».
Ігор Терехов привітав працівників легкої промисловості
Мер подякував колективу за стійкість, відданість місту й щоденну працю. І зазначив, що навіть у надзвичайно складних умовах війни харківські підприємства продовжують працювати в місті, підтримувати економіку, забезпечуючи людей роботою.
«Попри все, Харків живе - і живе завдяки таким людям, як ви. Я розумію, наскільки складно працювати під постійними обстрілами. Але ви залишилися в місті, не зупинилися - і це викликає щиру повагу. Дякую кожному з вас за силу, витримку й відданість!» - сказав мер.
З нагоди свята Ігор Терехов вручив кращим працівникам підприємства цінні подарунки - годинники, а також Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяки міського голови.
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