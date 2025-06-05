05.06.2025 18:20

Ігор Терехов привітав працівників легкої промисловості

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 5 червня, привітав з прийдешнім Днем працівників легкої промисловості співробітників підприємства «Дебант Україна».



Ігор Терехов привітав працівників легкої промисловості



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Мер подякував колективу за стійкість, відданість місту й щоденну працю. І зазначив, що навіть у надзвичайно складних умовах війни харківські підприємства продовжують працювати в місті, підтримувати економіку, забезпечуючи людей роботою.

«Попри все, Харків живе - і живе завдяки таким людям, як ви. Я розумію, наскільки складно працювати під постійними обстрілами. Але ви залишилися в місті, не зупинилися - і це викликає щиру повагу. Дякую кожному з вас за силу, витримку й відданість!» - сказав мер.

З нагоди свята Ігор Терехов вручив кращим працівникам підприємства цінні подарунки - годинники, а також Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяки міського голови.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов нагородив переможців спортивних шкільних ліг.