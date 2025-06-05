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05.06.2025  17:30   Віталій Хіневич

Три випадки за добу: патрульні виявляють підроблені водійські посвідчення

Лише за минулу добу патрульні зафіксували 3 випадки ймовірного використання підроблених документів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
«Підроблене посвідчення водія може виглядати як оригінал, але його немає в державних реєстрах, і воно не відображається у застосунку Дія чи Кабінеті водія. 
Якщо маєте сумніви щодо легітимності свого документа, перевірте його онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС.
 
Пам'ятайте: єдиний законний спосіб отримати посвідчення водія – це пройти навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти іспити в сервісному центрі МВС.
 
Не довіряйте обіцянкам отримати документи без офіційних процедур!
 
Використання підроблених документів – це кримінальний злочин, передбачений ст. 358 ККУ», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що водій Mercedes у Харкові влаштував напідпитку ДТП і врізався у світлофор.
 
Тэги:  події, харків
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