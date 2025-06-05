05.06.2025 17:30 Віталій Хіневич
Три випадки за добу: патрульні виявляють підроблені водійські посвідчення
Лише за минулу добу патрульні зафіксували 3 випадки ймовірного використання підроблених документів.
«Підроблене посвідчення водія може виглядати як оригінал, але його немає в державних реєстрах, і воно не відображається у застосунку Дія чи Кабінеті водія.
Якщо маєте сумніви щодо легітимності свого документа, перевірте його онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС.
Пам'ятайте: єдиний законний спосіб отримати посвідчення водія – це пройти навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти іспити в сервісному центрі МВС.
Не довіряйте обіцянкам отримати документи без офіційних процедур!
Використання підроблених документів – це кримінальний злочин, передбачений ст. 358 ККУ», - йдеться у повідомленні.
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