05.06.2025 17:30 Віталій Хіневич

Три випадки за добу: патрульні виявляють підроблені водійські посвідчення

Лише за минулу добу патрульні зафіксували 3 випадки ймовірного використання підроблених документів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

«Підроблене посвідчення водія може виглядати як оригінал, але його немає в державних реєстрах, і воно не відображається у застосунку Дія чи Кабінеті водія.

Якщо маєте сумніви щодо легітимності свого документа, перевірте його онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС.

Пам'ятайте: єдиний законний спосіб отримати посвідчення водія – це пройти навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти іспити в сервісному центрі МВС.

Не довіряйте обіцянкам отримати документи без офіційних процедур!

Використання підроблених документів – це кримінальний злочин, передбачений ст. 358 ККУ», - йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що водій Mercedes у Харкові влаштував напідпитку ДТП і врізався у світлофор.